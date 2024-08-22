Beşiktaş'ta Muleka gidiyor, Angelo geliyor Beşiktaş'ta Jackson Muleka, Suudi Arabistan takımı Al Kholood'a transfer oluyor. 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması halinde Chelsea'den Angelo ile resmi sözleşme imzalanacak.

Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Beşiktaş'ta büyük bir transfer hamlesi yapılıyor. Muleka gidecek, Angelo gelecek. İşte detaylar...

Jackson Muleka, Beşiktaş’tan Suudi Arabistan’ın Al Kholood takımına transfer için İstanbul’dan ayrıldı ve bugün Riyad’a gitti.

Suudi temsilci, Muleka’nın kiralanması için Beşiktaş’a 1 milyon euro ödeme yapacak ve ayrıca 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu sunacak.

BEŞİKTAŞ’TAKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka, Beşiktaş forması altında toplamda 80 maça çıktı. Bu süreçte 15 gol atan Muleka, 3 asist de gerçekleştirdi.

HEDEF ANGELO

Beşiktaş'ın, Jackson Muleka'yla yollarını resmen ayırdıktan sonra Angelo'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, Brezilyalı futbolu için Chelsea'yle satın alma opsiyonu için görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

HASAN ARAT'TAN ANGELO YANITI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde Hasan Arat, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.