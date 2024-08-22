Beşiktaş'ta Muleka gidiyor, Angelo geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Beşiktaş'ta büyük bir transfer hamlesi yapılıyor. Muleka gidecek, Angelo gelecek. İşte detaylar...
Jackson Muleka, Beşiktaş’tan Suudi Arabistan’ın Al Kholood takımına transfer için İstanbul’dan ayrıldı ve bugün Riyad’a gitti.
Suudi temsilci, Muleka’nın kiralanması için Beşiktaş’a 1 milyon euro ödeme yapacak ve ayrıca 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu sunacak.
BEŞİKTAŞ’TAKİ PERFORMANSI
24 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka, Beşiktaş forması altında toplamda 80 maça çıktı. Bu süreçte 15 gol atan Muleka, 3 asist de gerçekleştirdi.
HEDEF ANGELO
Beşiktaş'ın, Jackson Muleka'yla yollarını resmen ayırdıktan sonra Angelo'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların, Brezilyalı futbolu için Chelsea'yle satın alma opsiyonu için görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.
HASAN ARAT'TAN ANGELO YANITI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz gün sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde Hasan Arat, transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prensip olarak isim açıklamıyoruz. Avrupa'da transfer ağustos sonu gibi kapanıyor. 15 gün içinde çok önemli fırsatların çıkacağını düşünüyoruz. Çok büyük bir hamle içinde olmayacağız. Hamleler belli. 3 oyuncu ihtiyacımız var. Son 15 günü iyi değerlendirmek istiyoruz. Önemli olan maçlarımız.
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