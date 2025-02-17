Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın sözleşmesi uzatıldı

Beşiktaş, takım kaptanı Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, Necip Uysal ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 461 maçta sahaya çıkan Necip Uysal, 6 gol attı ve 19 asist yaptı.

34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile toplamda 10 kupa kazandı. (4 Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa)

SİYAH-BEYAZLILAR DUYURDU

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz; altyapımızdan yetişip 2008-09 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.