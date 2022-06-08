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    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın alternatifi Kazımcan Karataş

    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın alternatifi Kazımcan Karataş

    Rıdvan Yılmaz'ın satılma ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş, Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ı listesine ekledi.
    • 08.06.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 12:07
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    Beşiktaş'ın başarılı sol beki Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ederken, siyah-beyazlılar da aynı ayarda bir genç Türk sol bek arayışlarını sürdürüyor.

    Mustafa Denizli döneminde santrfor pozisyonundan sol beke devşirilen Kazımcan Karataş için Altay ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, Rıdvan giderse 19 yaşındaki oyuncuyu transfer edecek.

    Belçika’nın Westerlo kulübünün de ilgisi olan Kazımcan için resmi teklife hazırlanan Beşiktaş, Rıdvan için pazarlıklarını sürdürüyor.

    Toplam borcu 400 milyon TL’ye ulaşan İzmir ekibi, aldığı bir dönemlik transfer yasağını kaldırabilmek için 2 milyon euro gibi bir bir bütçeye ihtiyaç duyarken gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

    Beşiktaş ta Rıdvan Yılmaz ın alternatifi Kazımcan Karataş #1

    1399 dakika sahada kaldı

    Bu sezon Altay'da 22 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcu, toplam 1399 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

    Kazımcan'ı değerini bulmamasında ise yıldız ismi kadroda tutmayı amaçlayan yönetim, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gelişimini sürdürebileceği bir kulübe gitmesine izin verecek.

    Beşiktaş ta Rıdvan Yılmaz ın alternatifi Kazımcan Karataş #2

    Beşiktaş paylaşımları dikkat çekiyor

    Öte yandan Kazımcan Karataş'ın çocukluk döneminden kalma sosyal medya hesabındaki paylaşımları da dikkat çekti. Özellikle 2011-2013 dönemleri arasında Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi çekerken, genç sol bekin siyah-beyazlılara duyduğu sempatinin transfer için de avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

    Beşiktaş ta Rıdvan Yılmaz ın alternatifi Kazımcan Karataş #3

    Beşiktaş ta Rıdvan Yılmaz ın alternatifi Kazımcan Karataş #4

    Beşiktaş ta Rıdvan Yılmaz ın alternatifi Kazımcan Karataş #5

    Beşiktaş ta Rıdvan Yılmaz ın alternatifi Kazımcan Karataş #6

    Beşiktaş ta Rıdvan Yılmaz ın alternatifi Kazımcan Karataş #7


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