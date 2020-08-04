Beşiktaş'ta rota Gökhan İnler

Beşiktaş, Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Gökhan İnler'i tekrar takıma katmak için harekete geçti. Avrupa Ligi maçları sonrası serbest kalacak olan deneyimli isim siyah-beyazlılara çok yakın.

Maddi anlamda zor günler geçiren ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak ve bu sebeple düşük maliyetle geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, bu transferi uygun bir ücretle bitirmek istiyor.

Gökhan İnler’in de fedakarlığa hazır olduğu ve para konusunu asla sorun etmeyeceğini belirttiği öğrenildi.

ALTERNATİF İSİMLER GEREKİYOR

Süper Lig’in 21 takım olması nedeniyle gelecek sezon Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte yaklaşık 60 maç oynaması öngörülen Beşiktaş’ta teknik heyet, hem Atiba’ya destek olmak için hem de orta sahada elinde fazla alternatif olmaması sebebiyle bu transferi bitirme gayretinde.

TECRÜBELİ YERLİ İSTEĞİ

Takım içinde Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in durumlarının belirsiz olması sebebiyle tecrübeli bir yerli oyuncu olarak Gökhan İnler’in transfer edilmesine, teknik direktör Sergen Yalçın da sıcak bakıyor.

Beşiktaş’tan ayrıldığı dönemde siyah-beyazlı kulübün maddi anlamda elini rahatlatmak için veda kararı alan ve o dönem yaptığı yazılı açıklamada, “Bu bir veda değil” başlığıyla duygusal bir metin yazan İnler, camiadan istemeden ayrıldığını ima etmişti.

BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERMEYE DEVAM ETTİ

Ayrılığı sonrasında da her dönemde Beşiktaş’a gerek manevi gerekse oluşturulan kampanyalarda yer alarak desteğini sürdürmesi sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar da çok sevdikleri Gökhan İnler’in yeniden transfer edilmesine, sosyal medyadan ciddi anlamda destek veriyor.

70 RESMİ MAÇ

3 sezondur Başakşehir forması giyen Gökhan İnler, bu süre içerisinde 70 resmî maçta forma giydi.

89 kez İsviçre Milli takımı forması giyerek uzun yıllar kaptanlığını yapmış olan ve 3 yıl daha futbol oynamayı düşünen Gökhan İnler’in, Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.