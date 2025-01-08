Beşiktaş'ta rota yeniden Rıdvan Yılmaz

Haber Merkezi
Beşiktaş’ta ara transfer dönemi hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor.
Siyah-beyazlı yönetim, sol bek mevkisine takviye yapmaya hazırlanırken Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku ile yolların ayrılacağı belirtiliyor.
Bu doğrultuda Beşiktaş, altyapısından yetişen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
2022-23 sezonunun yaz transfer döneminde 4 milyon euro bonservis bedeliyle Rangers’ın yolunu tutan Rıdvan, İskoç ekibinde beklentilerin altında kaldı.
PERFORMANSI
Rangers formasıyla 15 maça çıkan 22 yaşındaki milli oyuncu, bu süreçte 1 asist yapabildi.
Rıdvan’ın Türkiye’ye geri dönmeye sıcak baktığı, Beşiktaş yönetiminin ise görüşmelerine kısa süre içinde başlayacağı ifade ediliyor.
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