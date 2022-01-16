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    Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Kenan Karaman'a talip çıktı

    Beşiktaş'ta yönetimin yolları ayırmak istediği Salih Uçan ve Kenan Karaman'a Süper Lig'den teklif geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 11:06
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    Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Kenan Karaman'a talip çıktı

    Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan ve Kenan Karaman performanslarıyla camiayı hayal kırıklığına uğratmıştı.

    Yönetimin tüm çabalarına rağmen uzun süredir bir teklif gelmemesi camiada moralleri bozsa da Süper Lig'in dişli takımları iki isme de talip oldu.

    Beşiktaş ta Salih Uçan ve Kenan Karaman a talip çıktı #1

    İKİSİNE DE TEKLİF VAR

    Kenan Karaman'a Giresunspor, Salih Uçan'a da Alanyaspor teklifte bulunurken siyah-beyazlılar bu teklifi kabul etmeyi düşünüyor. Transferdeki tek engel iki ismin de Beşiktaş'tan ayrılmak istememesi.

    PERFORMANSLARI HAYAL KIRIKLIĞI

    Salih Uçan 14 maçta forma giyerken takıma gol veya asist katkısı sağlamadı. Kenan Karaman ise 21 maçta oynadı ve sadece 1 asist kaydedebildi.

    Beşiktaş ta Salih Uçan ve Kenan Karaman a talip çıktı #2


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