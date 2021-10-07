Beşiktaş'ta Samuel Umtiti sesleri

Beşiktaş'ın, Miralem Pjanic'in ardından bir Barcelonalı yıldızı daha kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Samuel Umtiti ile ilgilendiğini duyurdu.

Yaz transfer döneminde yaptığı yıldız takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş için müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Sezon başında Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiralayan siyah-beyazlıların, Katalan ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdiği belirtildi.

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Mali sorunlar sebebiyle önemli isimleri kadrosunda tutamayan Barcelona'da Lionel Messi, Antoine Griezmann ve Pjanic'in ardından bir yıldız daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

'AYRIL' BASKISI

Barcelona'nın yaz transfer döneminde de yollarını ayırmak için çaba gösterdiği Umtiti'nin, devre arasında transfer yapacağı belirtildi.

ADAYLARDAN BİRİ BEŞİKTAŞ

İspanya basınından Sport'ta yer alan habere göre; Nice ve Lazio gibi takımlardan daha önce teklif alan Umtiti için Beşiktaş da devreye girdi ve transfer döneminde Barcelona'ya kiralama önerisi yapılacak.

SAKATLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİRDİ

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıllarda yaşadığı sakatlıkların ardından düşüşe geçerken bu sezon da Barcelona'da forma şansı bulamadı.

Siyah-beyazlılar, devre arası tıpkı Pjanic'te olduğu gibi Fransız futbolcuyu da ikna edip Süper Lig'e getirecek.