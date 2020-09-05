Beşiktaş'ta şaşırtan Roco gelişmesi

Gönderilecek isimlerin başında yer alan Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla Beşiktaş'ta kalma ihtimalini artırdı. Yönetim, maaşında indirim yapması durumunda Şilili stoperi takımda tutacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takımda Enzo Roco, gösterdiği performansla herkesi şaşırttı.

Yeni transfer Welinton'un tüm açıklarını kapatan ve atak başlangıçlarında önemli rol üstlenen 28 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda takımda kalabilir.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDERSE KALACAK

Gönderilecekler listesinin başında yer alan Şilili futbolcunun bu performansı sonrası teknik heyetle görüşen yönetim, maaşında indirim yapması durumunda oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

KARAR ROCO'NUN

Kısa süre içerisinde Roco ile görüşecek olan siyah-beyazlı idareciler, tecrübeli defans oyuncusundan gelecek cevaba göre hareket edecek.