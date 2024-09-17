Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a zam kararı Yaz transfer döneminde Aston Villa'dan teklif alan fakat İngiltere'ye gitmeyen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Siyah-beyazlı idareciler, milli futbolcunun maaşına zam yapmayı düşünüyor.

Haber Merkezi

Beşiktaş yönetimi transfer döneminin bitmesiyle eldeki futbolcuların da moralini yerine getirmek için harekete geçti.

Onur Bulut'a yapılan maaş iyileştirmesinin ardından Semih Kılıçsoy ile de görüşmeler başlayacak.

YILDA 12 MİLYON LİRA KAZANIYOR

Siyah-beyazlılar, yıllık 12 milyon lira (ayda 1 milyon lira) kazanan milli futbolcunun sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek.

Takımın önemli parçalarından birisi olan ve oyuncusunun motivasyonunu daha çok artırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Semih Kılıçsoy'un da yıllık ücretini artırmayı düşünüyor.

Henüz kazanacağı maaş hakkında kesin bilgi bulunmazken, 4-5 katlık bir zam yapılmasının gündemde olduğu kaydedildi.

ASTON VİLLA'NIN TEKLİFİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

Öte yandan Aston Villa'nın, bu yaz Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 16+2 milyon euro ve Alex Moreno'yu teklif ettiği biliniyor. Yönetim bu teklifi az bularak geri çevirmişti.

Genç yıldız için en az 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirleyen siyah-beyazlıların, bu rakamın altındaki tekliflere cevap bile vermeyeceği de gelen haberler arasında.

45 MAÇTA 12 GOL 5 ASİST

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.