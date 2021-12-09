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    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör adayları

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör adayları

    Siyah-beyazlılarda istifa eden Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör koltuğu için birçok aday gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 13:00
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    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, alınan kötü sonuçlar nedeniyle istifasını yönetime sundu.

    Ayrılık kararının ardından siyah-beyazlılarda teknik direktörlük için birden fazla aday yönetimin listesinde.

    Sergen Yalçın'ın ardından Beşiktaş ile adı geçen teknik direktör adayları...

    ŞENOL GÜNEŞ

    Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yapmış olan deneyimli hoca, 2019 yılında görevden ayrılıp Milli Takım'ın hocalığını yapmıştı.

    A Milli Takım hocalığından da istifa eden Güneş'in ismi yeniden Beşiktaş ile anılıyor.

    Ancak Beşiktaş taraftarı, Güneş'in ayrılık sürecinde ve sonrasında yaptığı açıklamaları nedeniyle takımın başına geçmesini istemiyor.

    Beşiktaş ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör adayları #1

    RIZA ÇALIMBAY

    Beşiktaş'ın efsane ismi, Sivasspor'da oldukça önemli işlere imza atıyor.

    Sivas'a istikrarlı bir görüntü kazandıran ve iki sezon üst üste takımını Avrupa potasına sokan deneyimli hocanın adı da efsanesi olduğu kulüple anılıyor.

    Beşiktaş ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör adayları #2

    PIRLO

    Teknik direktörlük kariyerine Juventus'ta başlayan ancak hayal kırıklığı yaratan Pirlo, şu an boşta...

    42 yaşındaki teknik adamın da ismi Beşiktaş'la anılıyor.

    Beşiktaş ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör adayları #3

    OKAN BURUK

    Beşiktaş ile adı anılan bir diğer isim ise Okan Buruk. Deneyimli hoca, ligde Başakşehir’i şampiyonluğa ulaştırarak önemli bir başarı elde etmişti.

    Beşiktaş ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör adayları #4

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