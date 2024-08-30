Beşiktaş'ta sol beke 3 aday var Beşiktaş, transfer döneminde eksiklerini gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek pozisyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, bu bölgede birkaç isimle ilgileniyor.

Haber Merkezi

Beşiktaş, Masuaku'nun olası ayrılığı göz önünde bulundurularak sol bek pozisyonuna takviye yapmayı planlıyor.

Bu kapsamda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda, Sergio Reguilon, Robin Gosens ve Javi Galan gibi isimler gündemde.

AYRILMAYA SICAKLAR

Sergio Reguilon, Tottenham'dan ayrılması beklenen İspanyol oyuncu olarak öne çıkıyor.

Javi Galan'ın da Atletico Madrid'den ayrılması muhtemel, Robin Gosens ise Union Berlin'den transferi için Avrupa'nın birçok kulübü tarafından takip ediliyor.

KANAT HAMLESİ DE GELECEK

Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, sol bek transferinin yanı sıra, her iki kanatta da oynayabilen bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.