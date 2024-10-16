Beşiktaş'ta sol beke sürpriz aday! Gio onay verdi

Haber Merkezi

Sezonu şampiyonlukla tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Gözünü ocak ayına çeviren siyah beyazlı ekip, başta savunma hattı olmak üzere birçok bölgeye transfer yapma hedefinde.

Bu doğrultuda dört bir yandan girişimlerini sürdüren Kara Kartal'a menajerlerden sürpriz bir öneri geldi.

Siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için Ghislain Konan'ı değerlendirmeye aldı. Bedelsiz olarak transfer edilebilecek isim teknik ekibin gündeminde.

MENAJERLER ÖNERDİ

Menajerler boşta olan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısına gelmiş durumda. Fildişi Sahilili Ghislain Konan, kariyerine özellikle Avrupa'nın farklı liglerinde devam etmişti.

DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDI

Güçlü savunma özellikleri ve hızıyla dikkat çeken Afrikalı futbolcu, ofansif anlamda da maç içinde çok etkili olabiliyor.

Van Bronckhorst, futbol felsefesi ve oyun tarzı ile etkili bir sol bek takımda istiyor. Bu özelliği ile Kartal'ın Hollandalı hocasının dikkatini çekmeyi başardı.

FİLDİŞİ'NDE MİLLİ OLDU

28 yaşındaki oyuncu; profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda başladı. Tecrübeli savunmacı; Asec Mimosas, Reims ve FC Nantes gibi takımlarda boy gösterdi.

Öte yandan bu ekiplerin yanı sıra, uluslararası alanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydi.