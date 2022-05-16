Beşiktaş'ta stoper hedefi: Romain Saiss

Beşiktaş’ta gelecek sezon savunma hattı için transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesine tecrübeli bir oyuncu katmak isteyen siyah-beyazlılarda gündem Romain Saiss.

Yeni sezon öncesi ilk transferini stoper bölgesine yapmayı hedefleyen siyah beyazlılar, rotayı İngiltere’ye çevirdi.

Beşiktaş, Jan Vertonghen'in ardından Wolverhampton forması giyen Romain Saiss’i de gündemine aldı.

Sözleşmesi bitiyor

Orta Çizgi'de yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki Saiss ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı bildirildi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Faslı stoper, İngiliz ekibinde bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 golle skor katkısı verdi.

60 kez milli oldu

Fas Milli Takım formasını 60 kez giyen Saiss, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Deneyimli savunmacı bölgesinin dışında ön liberoda da oynayabiliyor.