Beşiktaş'ta taraftarlar transfer bekliyor

İki hafta sonra sezonun ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta henüz resmi bir transfer açıklamasının olmaması, taraftarları endişelendiriyor.

Yaz transfer döneminin en sessiz takımlarından biri olan Beşiktaş'ta, ayrılan isimlerin yerleri hala dolmadı.

25 Ağustos'ta (veya 26) PAOK karşısında sezonun ilk maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda, henüz resmi bir transfer açıklamasının olmaması taraftarları endişelendiriyor.

N'SAKALA VE WELİNTON İSTANBUL'DA

Alanyaspor ile yollarını ayıran N'Sakala ile el sıkışan Kartal, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Welinton'la da her konuda el sıkıştı.

Brezilyalı stopere karşılık Alanyaspor'a Fatih Aksoy'un erecek olan yönetimin, henüz oyuncuları KAP'a bildirmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Welinton İstanbul'da - İZLE

TÖRE VE KARSDORP DA LİSTEDE

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren yönetimin, Yeni Malatyasporlu Gökhan Töre ile Romalı Karsdorp'un peşinde olduğu öğrenildi.

Gökhan'a karşılık Boyd'u öneren idareciler, Malatya ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'ye kaptıran Kartal'da, sağ bek bölgesi için en güçlü aday ise Karsdorp.

İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Roma ile görüşmelerini sürdürüyor.