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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç formayı giydi

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç formayı giydi

Beşiktaş transferin son gününde kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç için imza töreni yaptı. Kulüp bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.