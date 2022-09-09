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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç formayı giydi
Beşiktaş transferin son gününde kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç için imza töreni yaptı. Kulüp bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
- 09.09.2022 - 18:17
- Güncelleme : 09.09.2022 - 19:03
Transfer döneminin son gününde hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'la görüşen Tayyip Talha Sanuç'u, siyah-beyazlılar kadrosuna katmıştı.
4 yıllık sözleşme imzaladı
22 yaşındaki stoper, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşmeye imza atarken, formasını da giydi.
Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncunun transfer açıklamasında "Doğru adreste." ifadelerini kullandı.
Formasını giydi, pozunu verdi
Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte resmi kontrata imza atan başarılı stoper, 'Kartal' pozunu da verdi.
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç formayı giydi VİDEO