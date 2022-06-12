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    Beşiktaş'ta transferin gözdesi Ersin Destanoğlu

    Beşiktaş'ta transferin gözdesi Ersin Destanoğlu

    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da takımdan ayrılıyor. 21 yaşındaki kaleci için Avrupa'nın 4 farklı liginden kulüpler siyah beyazlı yönetim ile temasa geçti.
    • 12.06.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 15:21
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    Beşiktaş, bir ayrılığa daha hazırlanıyor. Eintracht Frankfurt'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu da kariyerine Avrupa'da devam etmeyi düşünüyor.

    21 yaşındaki kaleci için Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan kulüpler siyah-beyazlılar ile temaslarını sürdürüyor.

    6 takım Ersin için devrede

    Nantes, Lyon, Nice, Ajax, Schalke 04 ve Red Bull Salzburg, 21 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak kulüpler arasında yer alıyor.

    Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ta kalması ise zor görünüyor.

    Beşiktaş ta transferin gözdesi Ersin Destanoğlu #1

    Gelecek sezon sözleşmesi bitiyor

    Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan milli kaleci, gelecek sezonun devre arasında serbest durumda olacak.

    Ersin'den bonservis geliri elde etmek isteyen Beşiktaş, transfer dönemi sona ermeden en iyi teklifi sunan kulüple anlaşmaya çalışacak.

    Beşiktaş ta transferin gözdesi Ersin Destanoğlu #2

    21 yaşında 86 maça çıktı

    Siyah beyazlıların altyapısından yetişen Ersin, son 3 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 3 sezonda 86 maçta forma giydi.

    Beşiktaş ta transferin gözdesi Ersin Destanoğlu #3


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