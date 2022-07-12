Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran kararı

Geçen sezon transfer olduğu Karagümrük'te kiralık oynayan Utku Yuvakuran, Beşiktaş'ta kalacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Siyah-beyazlı takıma kiralıktan dönen isimlerden biri de Utku Yuvakuran oldu.

Kaleci Utku, takımda kalacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor. Kamp dönemi, siyah-beyazlı eldiven için belirleyici olacak.

Kamp döneminde karar verilecek

Fransız teknik direktör Valerien Ismael, 24 yaşındaki kaleciyle ilgili henüz bir karar vermedi. Geçen sezon Karagümrük'e kiralanan Yuvakuran ise takımda kalmak istiyor. Ismael, tıpkı diğer oyuncularda olduğu gibi Utku için de kamp dönemini bekleyecek.

Kaleci açısından sorun yok

Bu arada Beşiktaş'ta mevcut kaleciler arasında yer alan Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin yoğun çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Ismael'in yardımcıları da kalecilerle ilgili sık sık notlar alıyor.







