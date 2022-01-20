Beşiktaş'ta Vida ile Larin'le görüşmeler durduruldu

Beşiktaş'ta son haftalarda etkisiz gözüken ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunculardan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu.

Süper Lig'in 22. haftası oynanırken geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta bu sene işler istenildiği gibi gitmiyor.

Lider Trabzonspor'la arasında 16 puan fark bulunan Beşiktaş, kar yağışı engeli nedeniyle bu hafta maçını oynayamadı.

GÖRÜŞMELER DURDURULDU

Beşiiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyunculardan Larin ve Vida ile yapılan görüşmeler donduruldu.

Son haftalarda etkisiz gözüken ve yönetimin önerdiği 1.5 milyon euroyu kabul etmeyen iki oyuncudan umut kesildi.

YOLLAR AYRILACAK

Fanatik'in haberine göre; yönetim, 2 oyuncuyla yolları ayıracak. Beşiktaş ’ın 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, Beşiktaş kariyerinde toplam 83 maçta oynadı.

Larin, bu maçlarda 36 gol atarken, 9 da asist kaydetti. Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maça çıkan Hırvat stoper Vida ise 15 gol atarken 1 de asist yaptı.