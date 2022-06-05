Beşiktaş'ta Weghorst ve Saiss sesleri

Beşiktaş, Premier Lig'den Romain Saiss ile Wout Weghorst transferinde büyük bir yol kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği son hızıyla devam ediyor.

Valerien Ismael yönetiminde üçlü savunmaya dönen Beşiktaş , savunmada alternatifli bir kadroya sahip olmak için stoper takviyesinde bulunacaktı.

Bunun için de Konya'dan Abdülkerim Bardakçı'yı listesine alan Kartal, yeşil-beyazlı ekiple pazarlığı sürdürüyordu.

Bu bölgede görev yapan Hırvat oyuncu Vida'nın ayrılmasıyla bir takviye ihtiyacı daha doğunca siyah-beyazlılar rotasını yurt dışına çevirmiş ve Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla biten Faslı Romain Saiss'i gündemine almıştı.

Saiss ile anlaşma tamam

32 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştığı bildirildi. Yıllık 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 3+1 yıllık anlaşma konusunda mutabık kalan tarafların, oyuncunun istediği 1.5 milyon euro imza parası konusundaki sorunu da çözdükleri, Beşiktaş'ın istediği indirimi aldığı öğrenildi.





Burnley'den 1.97'lk forvet

İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley'e kış transfer döneminde katılan Hollandalı forvet Wout Weghorst, her geçen gün Beşiktaş'a daha da yaklaşıyor.

Alt ligde oynamak istemeyen Weghorst, Burnley'den ayrılmak istiyor ve kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a katılmaya da sıcak bakıyor.

Habere göre Burnley oyuncuyu yalnızca kiralık olarak göndermek isterken, Beşiktaş satın alma opsiyonunun da sözleşmeye eklenmesini istiyor.

Yönetim tamam, sıra Weghorst'ta

Beşiktaş, Wout Weghorst'u kiralamak için Burnley'i büyük ölçüde ikna etti. Yönetim, şimdi, Premier Lig'den de talipleri bulunan 1,97'lik golcüye yoğun pres yapıyor.

29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.



