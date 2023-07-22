Beşiktaş'ta yeniden Ante Rebic atağı Milan forması giyen Ante Rebic, İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş bir kez daha harekete geçti.

Milan'da yeni sezonda düşünülmeyen isimlerden biri olan Ante Rebic, haziran ayında Beşiktaş'tan gelen teklifi reddetmişti.

Hırvat futbolcu, menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara haber yollayarak görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Kiralanmak isteniyor

Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Rebic'in bu talebi sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu kiralamak için Milan ile resmi adımları attı.

Ahmet Nur Çebi ve ekibinin ilerleyen günlerde transferi bitirmek için yoğun çaba göstereceği öğrenilirken, yıllık 3.5 milyon euro kazanan oyuncunun maaşının bir kısmını Milan'ın vermesi durumunda transfer gerçekleşebilir.

Deneyimli sol kanat, geçen sezon 31 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.