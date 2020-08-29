Beşiktaş'tan Adama Soumaoro girişimi

Atletico Madrid'den Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş, bir stoper daha transfer etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim Lilleli Adama Soumaoro.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmişti.

Defans hataları yüzünden yenilen siyah-beyazlılarda yönetim, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti.

İlk olarak Atletico Madrid'den Montero ile anlaşan Kartal, bir stoper daha almayı hedefliyor.

VİDA GİDECEK, SOUMAORO GELECEK

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçen sezonu kiralık olarak Genoa'da geçiren Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro için girişimlere başladı.

28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünen yönetim ayrıca Domagoj Vida'nın transferi için de Lyon ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı