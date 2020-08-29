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    Beşiktaş'tan Adama Soumaoro girişimi

    Beşiktaş'tan Adama Soumaoro girişimi

    Atletico Madrid'den Montero'yu kadrosuna katan Beşiktaş, bir stoper daha transfer etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim Lilleli Adama Soumaoro.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 10:43
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    Beşiktaş'tan Adama Soumaoro girişimi

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etmişti.

    Defans hataları yüzünden yenilen siyah-beyazlılarda yönetim, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti.

    İlk olarak Atletico Madrid'den Montero ile anlaşan Kartal, bir stoper daha almayı hedefliyor.

    VİDA GİDECEK, SOUMAORO GELECEK

    TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçen sezonu kiralık olarak Genoa'da geçiren Lille'in Fransız stoperi Adama Soumaoro için girişimlere başladı.

    28 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünen yönetim ayrıca Domagoj Vida'nın transferi için de Lyon ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Beşiktaş tan Adama Soumaoro girişimi #1

    Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı

    Beşiktaş tan Adama Soumaoro girişimi #2

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