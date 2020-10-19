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    Beşiktaş'tan Alan Carvalho girişimi

    Beşiktaş'tan Alan Carvalho girişimi

    Ocak ayında santrfor alacaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi'nin, Alan Carvalho'nun menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 12:42
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    Avrupa'ya erken veda eden ve lige iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta, Aboubakar dışında bir santrforun alınamaması teknik heyetin canını sıkmıştı.

    Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Sadece bir santrfor alamadık. Onu da Ocak ayında tamamlayacağız." diyerek müjdeyi verdi.

    MENAJERİYLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

    Siyah-beyazlıların, bonservisi Çin'in Guangzhou Evergrande takımında olan ve şu anda Beijing Sinobo'da kiralık olarak forma giyen Alan Carvalho'nun menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi.

    Yönetimin, Çin kulübüne 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı, 31 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

    GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

    Brezilyalı golcü, bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

    Beşiktaş tan Alan Carvalho girişimi #1

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