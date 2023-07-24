Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain hamlesi Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'ı kadrosuna katmak istiyor.

Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezonda Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta transferde harekete geçerek Jean Onana ve Daniel Amartey'i renklerine bağlamıştı.

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı takımın gündemine yeni bir isim geldi. İngiliz basını, Beşiktaş'ın Alex Oxlade-Chamberlain'in peşinde olduğunu yazdı.

Beşiktaş'ın transferde rakipleri var

Mirror'da yer alan habere göre; siyah beyazlılar, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen ve sözleşmesini tamamlamasının ardından kulüpten ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın Oxlade-Chamberlain'e takımda en çok kazanan isim olacağı bir sözleşme sunacağı beilirtildi.

Oyuncu ile Brentford'un da temasta olduğu belirtilen haberde, Suudi Arabistan ekiplerinin de transfer için devrede olduğu ifade edildi.

Liverpool'la 146 maça çıktı

2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde Arsenal'den Liverpool'un yolunu tutan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada 146 karşılaşmada 18 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.