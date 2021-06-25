Beşiktaş'tan Alex Teixeira açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Alex Teixeira için futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ yorumlarda bulundu. Kocadağ, "Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta dünya futbolunun önemli isimleriyle de temaslar sürüyor.

"ANLAŞMA ZEMİNİ İÇİN ORTAM HAZIRLADIK"

Maddi anlamda çok fazla hamle şansı olmayan siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi için bütçesini ince eleyip sık dokuyarak kullanmak istiyor.

Bu minvalde Alex Teixeira transferine odaklanan Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan da konuyla ilgili açıklama geldi: "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın geçen yıldan bu yana transfer listesinin başındaki oyuncuydu. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomik olarak yüksek rakamları aşağıya çekerek anlaşma zemini için ortam hazırladık"





BONSERVİSİ ELİNDE

Shakhtar'dan 2016'dan 50 milyon euro gibi astronomik bir bedelle Çin Ligi takımlarından JS Suning'in yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Brezilyalı futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.