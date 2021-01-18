Beşiktaş'tan Alexandre Pato girişimi

Mario Mandzukic'in Milan'ı tercih etmesi üzerine forvet arayışlarına yeniden başlayan Beşiktaş, bonservisi elinde olan Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun peşine düştü.

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş, rakibini 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından sarı-kırmızılıları da mağlup eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, transfer istiyor.

MANDZUKIC MILAN'A GİTTİ

Forvet ve stoper bölgelerine takviye yapılmasını talep eden Yalçın, Mandzukic'in transfer edilmesini istemiş ancak Hırvat golcü, tercihini Milan'dan yana kullanmıştı.

Gelen bu haber üzerine diğer isimlere yönelen Kartal'da, listenin ilk sırasında Alexandre Pato yer alıyor.

1 MİLYON EURO ARTI BONUS

Bir süredir boşta olan 31 yaşındaki Brezilyalı golcünün menajeriyle iletişime geçen yönetimin, 6 ay için 1 milyon euro garanti ücret, artı 500 bin euro bonuslu sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş, şimdi golcü futbolcudan gelecek cevabı bekliyor.

Kariyeri boyunca Milan ve Chelsea gibi devlerin formalarını da giyen Pato, son olarak ülkesinin takımlarından Sao Paulo'da oynamıştı.