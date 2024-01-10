Beşiktaş'tan Anastosios Bakasetas hamlesi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anastosios Bakasetas ile el sıkıştı. Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

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İtalya ve Yunanistan'dan teklifler alan Anastosios Bakasetas'ı Süper Lig'de de Beşiktaş'ın istediği biliniyor.

Trabzonspor'un sözleşme uzatma tekliflerine yanıt vermeyen Yunan futbolcunun, siyah-beyazlı takımla anlaştığı öğrenildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; 1 milyon euro bonservisin üzerine çıkmak istemeyen Hasan Arat ve kurmaylarının, Trabzonspor'u ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

Trabzon para kazanmak isteyebilir

Sezon sonunda serbest kalacak olan futbolcudan en kötü ihtimalle para kazanmak isteyen bordo-mavililerin de bu teklife sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Beşiktaş'a gitmek isteyen Bakasetas'ın da Trabzonspor'dan anlayışlı olmasını talep edeceği de gelen haberler arasında.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.