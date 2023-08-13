Beşiktaş'tan Anderson Talisca hamlesi Beşiktaş, eski Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yı Al Nassr'dan transfer etmek için resmi bir hamlede bulundu.

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Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta taraftarların yıldız futbolcu isteği sonrasında yönetim yenide harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, daha önce 2 sezon Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca'yı yeniden renklerine bağlayabilmek için resmi görüşmelere başladı.

12 milyon euro teklif edildi

Başkan Ahmet Nur Çebi, kariyerine Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Talisca'yı transfer etmek için 12 milyon euroluk teklif yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, Nisan ayında 3 yıllık yeni sözleşme imzalyan Talisca için görüşmelere başlandığını doğrularken, bu transferin zor olduğunu ancak gerçekleştirebilmek adına gerekenin yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş cephesi, Al Nasrr ile anlaşması halinde, yılda 10 milyon euro kazanan Brezilyalı yıldız ile maaş pazarlığına başlayacak.

Beşiktaş'ta 80 maça çıktı

2016-2018 yıllarında siyah-beyazlı formayı kiralık olarak giyen Anderson Talisca, Şenol Güneş ile birlikte harikalar yaratmıştı.

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.

Talisca bayrak dikmek istedi

Öte yandan Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr'ın Al Hilal'i uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdüğü maçın ardından olaylar yaşandı.

Kupa zaferi sonrası büyük coşku yaşayan Anderson Talisca, Al Nassr bayrağını orta sahaya dikmek istedi.

Talisca'nın bayrak dikmesine müsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı. Diğer oyuncuların da olaya karışmasıyla kavga bir anda büyüdü.