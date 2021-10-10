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    Beşiktaş'tan Atiba'ya antrenörlük teklifi

    Beşiktaş'tan Atiba'ya antrenörlük teklifi

    Siyah-beyazlılarda, bu sezon performansı düşen Atiba Hutcinson'a yönetim yardımcı antrenörlük teklifinde bulunacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 13:14
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    Beşiktaş'a geldiği günden beri her zaman takım en iyilerinden olan Atiba Hutcinson, bu sezon istenilen performansı veremiyor.

    Son üç sezondur futbolu bırakma eşiğinde olmasına rağmen her defasında sözleşmesi bir yıllığına uzatılan Kanadalı oyuncu artık hocalığa ısınıyor.

    TEKLİF YAPILACAK

    Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı oyuncunun da olumlu bakması bekleniyor.

    Beşiktaş tan Atiba ya antrenörlük teklifi #1

    SICAK BAKIYOR

    Hutchinson daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" sözlerini kullanmıştı. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul’a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor. Yönetim, Sergen Yalçın'la da görüştükten sonra Atiba'nın yardımcı antrenörlüğü için girişimde bulunacak.

    Beşiktaş tan Atiba ya antrenörlük teklifi #2

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