Beşiktaş’tan ayrılan Güven Yalçın, Genoa’ya gidiyor

Sözleşmesinin bitmesiyle Beşiktaş’tan ayrılan Güven Yalçın, İtalya temsilcisi Genoa ile anlaştı.

Transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken, Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat imzalamayan Güven Yalçın ile İtalyan ekibi Genoa’nın ilgilendiği biliniyordu.

Almaya temsilci Leverkusen'in altyapısından siyah-beyazlı ekibe katılan genç oyuncu Güven Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya bu sefer Genoa ile anlaşmak için gidecek.

Beşiktaşın teklifini reddetmişti

Genç golcü, Beşiktaş ile görüşmesinin sonrasında 8 milyon TL’lik teklifi reddetmişti.

İtalya'ya gidiyor

Geçtiğimiz günlerde Genoa, genç futbolcunun maliyetini araştırıyordu.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Güven Yalçın, bugün Genoa için sağlık kontrolünden ardından bir aksilik olmaması durumunda İtalyan ekibi ile resmi sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Çizme temsilcisi Genoa, Güven Yalçın’ın kiralık gittiği Lecce’den takım arkadaşı olan Massimo Coda’yı da renklerine bağlamıştı.

101 maçta 20 gol, 7 asist

Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayı giyen Yalçın, Beşiktaş’taki kariyeri boyunca 101 maça çıkıp 20 gol ve 7 asistlik başarı yakalamıştı.