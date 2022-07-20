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    Beşiktaş’tan ayrılan Güven Yalçın, Genoa’ya gidiyor

    Beşiktaş’tan ayrılan Güven Yalçın, Genoa’ya gidiyor

    Sözleşmesinin bitmesiyle Beşiktaş’tan ayrılan Güven Yalçın, İtalya temsilcisi Genoa ile anlaştı.
    • 20.07.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 15:37
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    Transfer sezonu tüm hızıyla devam ederken, Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

    Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yeni kontrat imzalamayan Güven Yalçın ile İtalyan ekibi Genoa’nın ilgilendiği biliniyordu.

    Almaya temsilci Leverkusen'in altyapısından siyah-beyazlı ekibe katılan genç oyuncu Güven Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya bu sefer Genoa ile anlaşmak için gidecek.

    Beşiktaş’tan ayrılan Güven Yalçın, Genoa’ya gidiyor #1

    Beşiktaşın teklifini reddetmişti

    Genç golcü, Beşiktaş ile görüşmesinin sonrasında 8 milyon TL’lik teklifi reddetmişti.

    İtalya'ya gidiyor

    Geçtiğimiz günlerde Genoa, genç futbolcunun maliyetini araştırıyordu.
    Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Güven Yalçın, bugün Genoa için sağlık kontrolünden ardından bir aksilik olmaması durumunda İtalyan ekibi ile resmi sözleşme imzalayacak.

    Öte yandan Çizme temsilcisi Genoa, Güven Yalçın’ın kiralık gittiği Lecce’den takım arkadaşı olan Massimo Coda’yı da renklerine bağlamıştı.

    Beşiktaş’tan ayrılan Güven Yalçın, Genoa’ya gidiyor #2

    101 maçta 20 gol, 7 asist

    Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayı giyen Yalçın, Beşiktaş’taki kariyeri boyunca 101 maça çıkıp 20 gol ve 7 asistlik başarı yakalamıştı.


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