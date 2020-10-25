Beşiktaş'tan Cenk Tosun girişimi

Devre arasında santrfor alacaklarını açıklayan Ahmet Nur Çebi'nin hedefindeki ismin, Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın 22.5 milyon euroya Everton'a sattığı milli futbolcu Cenk Tosun, Premier Lig kariyerine iyi başlasa da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçmişti.

Çapraz bağları kopan ve ameliyat olan 29 yaşındaki oyuncunun kasım ayında sahalara dönmesi beklenirken, siyah-beyazlı yönetimden bir transfer hamlesi geldi.

ÇEBİ 'YUVANA DÖN' DEDİ

Aboubakar dışında bir forvet transferi yapmayan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, daha önce yaptığı açıklamada devre arasında santrfor alacaklarını duyurmuştu.

Cenk ile irtibata geçen Çebi'nin, Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli olarak forma giymesi için tecrübeli golcüye teklifte bulunduğu öğrenildi.

Yönetim eğer Cenk'i ikna ederse, İngiliz ekibiyle masaya oturacak.