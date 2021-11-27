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    Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Abdülkerim Bardakçı hamlesi

    Beşiktaş, Konya ile sözleşmesini uzatan Abdülkerim Bardakçı ve Everton forması giyen Cenk Tosun’u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 09:58
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    Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Abdülkerim Bardakçı hamlesi

    Yaz transferleri beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, ara dönemde stoper ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar defansın göbeği için Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı yeniden gündemine aldı.

    Yeşil-beyazlılar, oyuncunun sezon sonunda bedavaya gitmesini engellemek için sözleşmesini üç yıl uzattı.

    Beşiktaş, bu transferi, futbolcu takası ve bir miktar para ödeyerek çözmek istiyor. Takas teklifi kabul görmezse önerilen bonservis miktarı artırılacak.

    Beşiktaş tan Cenk Tosun ve Abdülkerim Bardakçı hamlesi #1

    GOLCÜDE İLK ADAY CENK TOSUN

    Kartal, gol sorununu da eski forveti Cenk Tosun'la çözmenin hesaplarını yapıyor.

    Yaşadığı sakatlık sonrası iyileşse de forma şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcuya 6 ay için İngiliz ekibinde kazandığı rakam olan 3.8 milyon euronun 4'te 1'i önerilecek.

    Rakamın düşük olmasının nedeni ise sezon sonu boşa çıkan Cenk'le düşünülen uzun vadeli plan ve kulübün ödeme limitleri.

    Beşiktaş tan Cenk Tosun ve Abdülkerim Bardakçı hamlesi #2

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