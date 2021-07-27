Euro
10.1202
0.14%
Dolar
8.5565
0.05%
Altın
496.66
0.47%
Borsa
1.356
0.52%
Bitcoin
329.563
0.68%
EXEN Coin
24.88
-0.95%
32ºC
İstanbul
Güneşli 32 C
    Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif

    Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif

    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro garanti maaş teklif etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 15:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol golcü Diego Costa için son görüşmesini yaptı.

    3 MİLYON EURO MAAŞ

    Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, İspanyol futbolcuya son olarak 3 milyon euro garanti maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

    Beşiktaş tan Diego Costa ya son teklif #1

    1 HAFTADA CEVAP VERECEK

    Beşiktaş'tan garanti 3.5 milyon euro maaşın yanı sıra 1.5 milyon euro da imza parası isteyen Diego Costa'nın, siyah-beyazlı takımdan aldığı son teklife en geç bir hafta içerisinde cevap vermesi bekleniyor.

    Öte yandan İspanyol golcü geçen sezon Atletico Madrid'de 7 maçta forma şansı bulabilmiş ve 2 gol kaydetmişti.

    Beşiktaş tan Diego Costa ya son teklif #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir