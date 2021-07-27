Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro garanti maaş teklif etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol golcü Diego Costa için son görüşmesini yaptı.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, İspanyol futbolcuya son olarak 3 milyon euro garanti maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.





1 HAFTADA CEVAP VERECEK

Beşiktaş'tan garanti 3.5 milyon euro maaşın yanı sıra 1.5 milyon euro da imza parası isteyen Diego Costa'nın, siyah-beyazlı takımdan aldığı son teklife en geç bir hafta içerisinde cevap vermesi bekleniyor.

Öte yandan İspanyol golcü geçen sezon Atletico Madrid'de 7 maçta forma şansı bulabilmiş ve 2 gol kaydetmişti.



