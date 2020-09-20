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    Beşiktaş'tan Eduardo Salvio atağı

    Beşiktaş'tan Eduardo Salvio atağı

    Hücumda kadro derinliğini tutturamayan Beşiktaş, Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 13:33
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    Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sakatlık problemi siyah-beyazlılarda yeni bir arayışa neden oldu.

    Ahmet Nur Çebi'nin daha önce yaptığı açıklamada N'Koudou'nun ayda 1 maça çıktığını söylemesinin ardından tecrübeli futbolcunun kulüple olan iletişimi sekteye uğramıştı.

    Beşiktaş tan Eduardo Salvio atağı #1

    SALVIO KİRALANMAK İSTİYOR

    Geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere şu ana kadar 16 maç kaçıran Fransız futbolcunun kiralık anlaşmasını feshetmenin yollarını arıyan siyah-beyazlılar Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio'yu radarına aldı.

    Salvio'yu kiralamak için resmi girişimlere başlayan Beşiktaş, kulüple anlaşırsa kısa süre içerisinde transferi noktalayacak.

    Bir dönem Benfica forması da giyen Salvio geçen sezon 19 maçta 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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