Beşiktaş'tan Everton'a Cenk Tosun teklifi

Hulk transferinde bir sorun yaşanması halinde Cenk Tosun'u kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Everton'ın kapısını çaldı.

Ara transfer döneminin suskun takımı Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Brezilyalı yıldız Hulk ile görüşmelerini sürdüren ve oyuncudan haber bekleyen siyah-beyazlı yönetim, transferde bir sorun yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurarak başka isimlerle de temasa geçmeye başladı.

KOITA DEFTERİ KAPANDI

Kasımpaşa'nın Koita için istediği ücreti fazla bulan ve masadan kalkan yönetim, rotayı Cenk Tosun'a çevirdi.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Orta Çizgi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın, İngilizlere 'yarım sezon maaşının yarısını ödeyelim' teklifinde bulunduğu ancak Evertonlu yetkililerin bu öneriyi reddettiği öğrenildi.

Beşiktaş, önümüzdeki günlerde İngiliz ekibine bir teklifte daha bulunacak.