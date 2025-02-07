Beşiktaş'tan genç oyuncu hamlesi: Umut Tohumcu

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Beşiktaş'ta orta saha için çalışmalar devam ederken Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu için harekete geçildi.

Alman ekibinin altyapısından yetişerek A takıma kadar yükselen başarılı orta saha oyuncusu için Hoffenheim'ın kapısını çalan yönetim, satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışacak.

Kulübünün A takımında fazla şans bulamayan ve bu durumun gelişimini engelleyeceğini düşünen Umut da transfere sıcak bakıyor.

UMUT TOHUMCU: ADETA YENİ OĞUZHAN ÖZYAKUP

20 yaşındaki orta saha Umut, kariyerine Almanya'da başladı. Umut, Hoffenheim altyapısında yetişti ve burada gösterdiği başarılı performansla A takıma kadar yükseldi.

Orta sahada hem hücum hem de savunma yönüyle dikkat çeken Umut, özellikle oyun görüşü, pas yeteneği ve topa hakimiyetiyle öne çıktı.