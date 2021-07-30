Beşiktaş'tan Ghezzal'a özel sözleşme

Siyah-beyazlı kulüp, Rachid Ghezzal ile yapacakları sözleşmeye özel maddeler koyacak.

Beşiktaş, yeni sezonda Rachid Ghezzal ile devam etmek istiyor. Transferde Galatasaray’ın da aradan çekilmesiyle siyah-beyazlı kulüp, Ghezzal transferinde sona çok yaklaştı.

Oyuncu ile yapılacak sözleşmenin detayları belli olurken, Beşiktaş’ın sözleşmeye özel maddeler koyacağı ortaya çıktı.

ÖZEL MADDELER

Ghezzal, siyah-beyazlı formayla 38 maçın tamamında oynar, Beşiktaş; hem ligi hem Türkiye Kupası'nı kazanır hem de Şampiyonlar Ligine katılır, üstüne üstlük bir de Avrupa'dan bir kupa alınır, Cezayirli oyuncu da gol ve asist sayısında 20'nin üzerine çıkarsa yaklaşık 3.8 milyon euroluk bir parayı cebine koyacak.

Sporx’in haberine göre; Beşiktaş'tan senelik 2.25 milyon euro garanti ücret alacak olan Ghezzal'ın, galibiyetlerdeki puan başına 4 bin euroluk primi, 500 bin euroluk da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi ayrıca yer alıyor.