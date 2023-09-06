Beşiktaş'tan Hazard bombası! Borussia Dortmund ile temasa geçildi Süper Lig devi Beşiktaş, kariyeri düşüşe geçen ve yükseliş arayan yıldız futbolcu Thorgan Hazard'ı transfer listesine ekledi.

ensonhaber.com

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir ara adı Fenerbahçe ile de anılan Borussia Dortmundlu Thorgan Hazard'ı istiyor.

Transfermrkt'in haberine göre; siyah-beyazlılar, Alman takımında istenmeyen adam olan 30 yaşındaki futbolcu için ilk teması kurdu.

Belçika kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren Hazard'ın Süper Lig'de oynamaya sıcak bakması halinde oyuncunun kiralık veya bonservisiyle transferi için resmi adımların da atılacağı öğrenildi.

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34 maçta oynadı

Geçen sezonun yarısını PSV'de geçiren yıldız futbolcu, 14'ü Bundesliga'da 9'u Eredevisie'de olmak üzere tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi. Deneyimli isim, 3 gol 1 asistle takımlarına katkı sağladı.

Thorgan'ın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.