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    Beşiktaş'tan Hulk'a transfer teklifi

    Beşiktaş'tan Hulk'a transfer teklifi

    Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, bonservisi elinde olan Hulk'a performansa dayalı bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 11:27
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    Elindeki kısıtlı kadroya rağmen takımı liderliğe taşıyan ve oynadığı tüm derbileri kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden transfer bekliyor.

    Forvet ve stoper bölgelerine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların, ilk hedefi Shanghai SIPG ile yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Hulk.

    PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME TEKLİFİ

    Mario Mandukic'i Milan'a kaptıran siyah-beyazlıların, kanat ve santrfor bölgelerinde oynayan 34 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi.

    Kartal'ın yıldız oyuncuya performansa dayılı bir sözleşme teklif ettiği ve kesinlikle imza parası vermek istemediği belirtildi.

    Beşiktaş tan Hulk a transfer teklifi #1

    3 ADAY DAHA VAR

    Hulk'tan haber bekleyen siyah-beyazlıların gündemindeki diğer forvet adayları ise Fode Koita, Kenan Karaman ve Ahmed Kutucu.

    Beşiktaş tan Hulk a transfer teklifi #2

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