Beşiktaş'tan Hulk'a transfer teklifi

Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, bonservisi elinde olan Hulk'a performansa dayalı bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.

Elindeki kısıtlı kadroya rağmen takımı liderliğe taşıyan ve oynadığı tüm derbileri kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden transfer bekliyor.

Forvet ve stoper bölgelerine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların, ilk hedefi Shanghai SIPG ile yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Hulk.

PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME TEKLİFİ

Mario Mandukic'i Milan'a kaptıran siyah-beyazlıların, kanat ve santrfor bölgelerinde oynayan 34 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi.

Kartal'ın yıldız oyuncuya performansa dayılı bir sözleşme teklif ettiği ve kesinlikle imza parası vermek istemediği belirtildi.

3 ADAY DAHA VAR

Hulk'tan haber bekleyen siyah-beyazlıların gündemindeki diğer forvet adayları ise Fode Koita, Kenan Karaman ve Ahmed Kutucu.