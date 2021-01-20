- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Beşiktaş'tan Hulk'a transfer teklifi
Beşiktaş'tan Hulk'a transfer teklifi
Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran Beşiktaş'ta forvet arayışları sürüyor. Siyah-beyazlıların, bonservisi elinde olan Hulk'a performansa dayalı bir kontrat teklif ettiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 11:27
Elindeki kısıtlı kadroya rağmen takımı liderliğe taşıyan ve oynadığı tüm derbileri kazanan teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden transfer bekliyor.
Forvet ve stoper bölgelerine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların, ilk hedefi Shanghai SIPG ile yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Hulk.
PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME TEKLİFİ
Mario Mandukic'i Milan'a kaptıran siyah-beyazlıların, kanat ve santrfor bölgelerinde oynayan 34 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi.
Kartal'ın yıldız oyuncuya performansa dayılı bir sözleşme teklif ettiği ve kesinlikle imza parası vermek istemediği belirtildi.
3 ADAY DAHA VAR
Hulk'tan haber bekleyen siyah-beyazlıların gündemindeki diğer forvet adayları ise Fode Koita, Kenan Karaman ve Ahmed Kutucu.