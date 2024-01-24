Beşiktaş'tan Jamaal Lascelles atağı! Newcastle United'dan cevap bekleniyor Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibine de teklif yapan siyah-beyazlılar, cevap beklemeye geçti.

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Beşiktaş'ta yapılacak transferlerde öncelik verilen mevkilerden birisi de stoper.

Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim, Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'le temasları sıklaştırdı ve yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Ada'dan cevap bekleniyor

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. Beşiktaş, Lascelles'in ardından Newcastle United'a da teklifini sundu ve İngiliz ekibinden teklif beklemeye geçti.

2015'ten bu yana İngiliz ekibinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lascelles, bu sezon 14 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 karşılaşmada boy gösterdi.

Newcastle ile 19 gole katkı

Lascelles, toplamda ise Newcastle formasıyla 247 maçta 15 gol, 4 asistle oynadı.