Beşiktaş'tan Jon Pacheco'ya teklif! Her şey önümüzdeki günlerde belli olacak Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için La Liga'dan Jon Pacheco'yu transfer listesine aldı. Real Sociedad forması giyen İspanyol stoper için önümüzdeki günlerde teklif yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden ve ligin ilk haftasında Samsunspor'u 2-0'la geçen Beşiktaş, bir yandan ligdeki başarılı performansını sürdürmek isterken, diğer yandan savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu transferlerinin ardından savunmaya bir takviye daha yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekip, sol stoper arayışlarını hızlandırdı.

JON PACHECO İÇİN HAMLE HAZIRLIĞI

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, sol stoperde aradığı ismi İspanya'da buldu. Tecrübeli çalıştırıcının onayıyla Real Sociedad'ın 23 yaşındaki savunmacısı Jon Pacheco, transfer listesine alındı.

Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde İspanyol futbolcu için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

1.84 boyundaki stoper, geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 31 maça çıkarak 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Transfer piyasasında değeri 15 milyon Euro olarak belirtilen Pacheco'nun, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

HAVADAN ETKİLİ

Pacheco, özellikle uzun boyuyla hava toplarında etkili bir savunmacı olarak biliniyor. La Liga'daki performansıyla dikkat çeken genç stoper, transfer döneminde birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı.

Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirerek defans hattını daha da güçlendirmek istiyor.