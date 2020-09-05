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    Beşiktaş'tan Josef de Souza girişimi

    Beşiktaş'tan Josef de Souza girişimi

    Atiba'nin ilerleyen yaşı nedeniyle 6 numara bölgesine oyuncu arayan Beşiktaş, eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'nın peşine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 08:41
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    Mensah, N'Sakala, Welinton, Montero ve Atakan Üner'i kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine ön libero arayışlarına başlayan siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

    Geçtiğimiz günlerde Al Ahli ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan eski Fneerbahçeli Josef de Souza'nın menajeriyle irtibata geçen yönetim, 31 yaşındaki oyuncunun şartlarını sordu.

    2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

    Arabistan ve Brezilya'dan da talipleri olan tecrübeli oyuncunun en az 2 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

    Tarafların ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

    Beşiktaş tan Josef de Souza girişimi #1

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