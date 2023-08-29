Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Emirhan İlkhan, Süper Lig'e dönüyor Süper Lig ekibi Başakşehir, İtalya'da umduğunu bulamayan Emirhan İlkhan ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş'ta büyük bir yükseliş yaşayan ancak "Avrupa'ya gitmek istiyorum." diyerek serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte Torino'ya giden Emirhan İlkhan, hayallerini gerçekleştirdi ama antrenmanlarda İtalyanlar tarafından beğenilmedi.

Torino, 4.9 milyon euro ödediği genç futbolcuyu geçen sezon Sampdoria'ya kiralarken, Emirhan orada da şans bulamadı.

19 yaşındaki oyuncunun Süper Lig ekibi Başakşehir ile anlaşma sağladığı resmi imzanın da kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi.

Yeniden kendisini kanıtlamak istiyor

Türkiye'ye dönen Emirhan'ın da burada yeniden kendisini kanıtlamak isediği de gelen haberler arasında.

Genç isim geçen sezon 2 ayrı takımda toplam 12 maçta 190 dakika oynayabildi ve skora katkı sağlayamadı.