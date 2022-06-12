Beşiktaş'tan Kazımcan Karataş için resmi teklif

Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferinden sonra sol bek arayışlarını hızlandıran Kartal, Altay'dan Kazımcan Karataş'a teklif yaptı.

Eintracht Frankfurt, Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay karşılığında kadrosuna kattı.

Rıdvan'ın boşluğunu Altay'dan genç oyuncu Kazımcan Karataş ile doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, resmi transfer teklifinde bulundu.

İlk teklif 10 milyon TL + sonraki satıştan %10 pay

Ajansspor'dan Salim Manav'a konuşan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Beşiktaş'tan Kazımcan Karataş için önceki gün resmi transfer teklifi aldık. Beşiktaş'ın teklifi 10 milyon TL, sonraki satıştan %10 pay şeklinde oldu. Kazımcan Karataş'ın transferinden beklentimiz 2 milyon euro" dedi.

15 milyon TL'ye yükseltildi

DHA'nın haberine göre Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Kazımcan için Altay yönetimine önce 10 milyon TL bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif ettiği, Altay'ın bu rakamı kabul etmemesi üzerine bonservis teklifininin 15 milyon TL'ye satış payının da yüzde 20'ye yükseldiği belirtildi.

Konyaspor ve Westerlo resmi teklif yapmıştı.

Kazımcan Karataş için siyah-beyazlı kulübe, Belçika'dan KVC Westerlo ve Süper Lig'den Konyaspor transfer teklifi yapmış fakat İzmir temsilcisi bu iki takımın teklifini kabul etmemişti.

Süper Lig'de 23 maçta oynadı

Bu sezon Altay'da 23 Süper Lig maçına çıkan genç futbolcu, toplam 1399 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın alternatifi Kazımcan Karataş / Haberi için tıklayın