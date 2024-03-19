Beşiktaş'tan kovulan Emirhan Delibaş, Belarus'ta! Antrenmanlara çıkıyor Beşiktaş'tan flört uygulamasındaki profilinin ortaya çıkmasından sonra ayrılan Emirhan Delibaş'ın Belarus ekibi Dinamo Minsk ile deneme antrenmanlarına başladığı öne sürüldü.

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2023-2024'te 5 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş'ta alınan istikrarsız sonuçlar moralleri bozuyor.

30 hafta sonunda ligde topladığı 46 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.

Fernando Santos yönetiminde son 3 resmi maçından mağlup ayrılan siyah-beyazlı takımda geçtiğimiz ay genç futbolcu Emirhan Delibaş'ın sözleşmesi feshedilmişti.

21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geleceği hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Dinamo Minsk'le idmanlara çıkıyor

Belarus muhabiri Nikolai Ivanov'un haberine göre; Emirhan, Belarus Premier Lig lideri Dinamo Minsk ile deneme antrenmanlarında boy gösteriyor.

Hücum oyuncusu beğenilmesi durumunda Belarus ekibiyle sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'tan nasıl ayrılmıştı?

Emirhan Delibaş'ın bir flört uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmiş ve siyah beyazlı taraftarlar futbolcuya tepki göstermişti.

Bunun üzerine ise Beşiktaş, genç futbolcu ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

İki maçta forma giydi

Beşiktaş'ın A Takımı'nda iki kez forma giyen Emirhan Delibaş, skor katkısında bulunamadı.