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Beşiktaş'tan Lugano maçı öncesi çarpıcı karar: Kadroya alınmadı, gidiyor

Beşiktaş'tan Lugano maçı öncesi çarpıcı karar: Kadroya alınmadı, gidiyor Beşiktaş, kadrosuna katmak üzere olduğu Brezilyalı oyuncu Angelo'nun transferi için Jackson Muleka'nın ayrılmasını bekliyor. Muleka, Lugano maçının kadrosunda yer almayacak ve Al-Kholood ile anlaşarak vize işlemlerine başladı.