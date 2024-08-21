Beşiktaş'tan Lugano maçı öncesi çarpıcı karar: Kadroya alınmadı, gidiyor

Haber Merkezi
Beşiktaş, 19 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'yu transfer etmek istiyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için bir yabancı oyuncunun ayrılması gerekiyor ve Jackson Muleka bu süreçte ön planda.
Tecrübeli futbolcu, transfer süreci nedeniyle Lugano maçının kadrosunda yer almayacak. Antalyaspor maçında da kadroda bulunmayan Muleka'nın geleceği netleşiyor.
VİZE İŞLEMLERİNE BAŞLADI
Jackson Muleka, Al-Kholood ile anlaşarak İstanbul’a geldi ve vize işlemlerine başladı.
Yeni takımına transfer süreci devam ediyor.
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