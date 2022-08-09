Petrol
95.71
-0.97%
Euro
18.3906
0.50%
Dolar
17.9637
0.08%
Altın
1.034
0.31%
Borsa
2794
0.00%
Bitcoin
426.679
-1.47%
BTXN Coin
7.52
-1.05%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Beşiktaş’tan Memphis Depay harekatı

    Barcelona’dan ayrılması beklenen Memphis Depay için Beşiktaş devreye girdi.
    • 09.08.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş’tan Memphis Depay harekatı

    Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş’ta gündem forvet. Hücum bölgesine Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun’u transfer eden siyah-beyazlılar o bölge için 1 transfer daha yapmayı planlıyor.

    Hücum hattı için gündeme gelen son isim ise Barcelona’nın 28 yaşındaki yıldız forveti Memphis Depay oldu.

    Beşiktaş’tan Memphis Depay harekatı #1

    Beşiktaş görüşmeye başladı

    Barcelona'da maaş problemi nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan ve sözleşme feshi için görüşmelerin sürdüğü Memphis Depay, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Transfer dönemine damga vuracak hamle için siyah-beyazlı yönetim harekete geçti.

    Menajer önerisiyle gündeme gelen Memphis Depay için görüşmeler başladı. Barcelona ile sözleşmesini feshederek boşa çıkması beklenen Hollandalı futbolcu için birçok kulüp teklif yapmayı bekliyor. Bu kulüplerden biri de Beşiktaş olacak.

    Siyah beyazlılar, bu transfer için Atiba Hutcsinhon'ı devreye sokacak. Beşiktaş’ta Atiba dışında bir diğer koz da yeni golcü Hollandalı golcüsü Wout Weghorst olacak. Öyle ki başarılı santrfor, Depay ile çok yakın arkadaş. Atiba ise PSV döneminde Depay ile birlikte forma giymişti.

    Beşiktaş’tan Memphis Depay harekatı #2

    Depay yüksek maaşı nedeniyle yollanacak

    Barcelona'nın yeni transferi sonrası limit aşımı yapması, La Liga yönetimi tarafından uyarıldı.

    Barça, bu uyarı sonrası takımda yüksek maaş alan Depay ve Aubameyang ikilisinden birisiyle yollarını ayırmak istiyor.

    Menajerler tarafından kulüplere önerilen Memphis Depay için Galatsaray’ın teklifte bulunduğu ancak bu transfer için ısrarcı olmadığı iddia edilmişti.


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'daki yaşlı adam, kulak pamuğu kullanınca sağır oldu
    3. Sayfa

    İstanbul'daki yaşlı adam, kulak pamuğu kullanınca sağır oldu

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Görüş Bildir