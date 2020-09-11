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- Beşiktaş'tan Nikola Kalinic'e imza parası teklifi
Beşiktaş'tan Nikola Kalinic'e imza parası teklifi
Nikola Kalinic için Atletico Madrid'e bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş yönetimi, Hırvat golcüye yeni bir teklif sundu.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 11:39
- Güncelleme : 11.09.2020 - 11:39
Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz bir forvet transferi yapamayan Beşiktaş'ta gözler Nikola Kalinic'e çevrildi.
Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat golcü için bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, 32 yaşındaki futbolcuya imza parası verme kararı aldı.
İMZA PARASI 1 MİLYON EURO
Oyuncuyla irtibata geçen Beşiktaşlı idareciler, "Bonservisini al, sana 1 milyon euro imza parası verelim." diyerek son teklifini sundu.
Gelen bu öneri üzerine kulübüyle görüşmelere başlayan Kalinic, eğer bonservisini alırsa, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
DİEGO SİMEONE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'nin kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncunun yönetimle anlaşması bekleniyor.