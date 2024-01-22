Beşiktaş'tan orta saha atağı! Jorginho ile ilk temas kuruldu Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılmak isteyen yıldız futbolcu Jorginho, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar ile İtalyan oyuncu arasında ilk temas gerçekleşti.

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Süper Lig'de 21 hafta sonunda topladığı 35 puanla ezeli rakiplerinin gerisinde 4. basamakta yer alan Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor.

Son olarak Pendikspor'a deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup olan siyah-beyazlılar, Alex Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yaşadıkları sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından orta saha bölgesi için transfer arayışlarına hız verdi.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gündemine İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Jorginho geldi.

Santos, Jorginho ismini olumlu karşıladı

Sports Digitale'nin haberine göre; Arsenal'de süre bulmakta zorlanan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Jorginho menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş, Fernando Santos'tan aldığı rapor üzerine Jorginho'yla ilgili pozitif görüş bildirdi.

Jorginho ile Beşiktaş arasında ilk temas gerçekleşti.

Bu sezon 20 maçta süre aldı

32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, Napoli formasıyla 2014-2018 yılları arasında gösterdiği performansla isminden söz ettirmeyi başarmıştı.

2018'de 57 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Chelsea'ye imza atan Jorginho, Ocak 2023'te 11.3 milyon euro bonservisle bir başka İngiliz ekibi Arsenal'e transfer olmuştu.

Jorginho, bu sezon 12'si lig olmak üzere toplam 20 maçta 930 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.