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    Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a: Bize gel şampiyon ol

    Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a: Bize gel şampiyon ol

    Beşiktaş, Ozan Tufan için yaptığı teklifte, "Gelecek sezondan itibaren şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen de bize katıl ve kariyerine şampiyonluk ekle." ifadelerini kullandı.
    • 23.04.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 18:07
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    Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan ikilisinin geleceği belirsizliğini koruyor.

    Transferde yerli oyunculara ağırlık verecek olan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ı istiyor.

    “Bize katıl ve kariyerine şampiyonluk ekle”

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; siyah-beyazlı yöneticiler 27 yaşındaki oyuncuya, "Çok güçlü bir kadro kuruyoruz. Gelecek sezondan itibaren şampiyonluklara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sen de bize katıl ve kariyerine şampiyonluk ekle." mesajını gönderdi.

    Beşiktaş tan Ozan Tufan a: Bize gel şampiyon ol #1

    Ozan transfere sıcak bakıyor

    Siyah-beyazlı yönetimin, Ozan Tufan için yıllık 1 milyon avro civarında ücret düşündüğü, milli oyuncunun da Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı öğrenildi.

    Beşiktaş yönetimi, Ozan Tufan'ın transferinde istediği sonucu alamazsa rotayı İspanya'ya kıracak. Celta Vigo'daki sözleşmesi sona erecek olan Okay Yokuşlu da listede yer alıyor. Siyah-beyazlılar iki isimden birini kadroya katmak istiyor.

    Beşiktaş tan Ozan Tufan a: Bize gel şampiyon ol #2


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