Beşiktaş'tan Rayan Cherki hamlesi

Haber Merkezi

Beşiktaş ara transferde yapılacak takviyeler için düğmeye bastı.

Ligde 12 hafta itibarıyla lider Galatasaray'ın 10 puan geri sinde kalan siyah-beyazlılar, dev bir hamle yapma hazırlığına girdi.

Kartal, Lyon'un 2003 doğumlu yıldızı Rayan Cherki için kolları sıvadı. 500 milyon euroluk borcuyla küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalan Fransa'nın köklü kulübü, ocak ayında futbolcu satışı yapmak zorunda. Gönderilecek isimler arasında ise Cherki de yer alıyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Başkan Hasan Arat ve yönetimi, taraftarları heyecanlandıran isim olan Cherki için girişimlere başlayacak. 20 milyon euro bandında bir teklif yapacak olan siyah-beyazlıların futbolcuya ödenecek maaş konusunda da tüm şartları zorlaması bekleniyor.

Yabancı kontenjanında yer açmak zorunda olan Beşiktaş, Chamberlain ve Onana ile yolları ayıracak. Kartal'ın listesinde Milan'da forma giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Chukwueze de var.